Сестра Ким Чен Ына назвала главу Южной Кореи «идиотом»

Пхеньян, , 08:26 — REGNUM Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, заместитель главы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон обрушилась с критикой на администрацию президента Южной Кореи за стремление ввести независимые санкции. Об этом передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

КНДР Иван Шилов © ИА REGNUM

Она раскритиковала Сеул за то, что Южная Корея назвала военные учения Пхеньяна «провокацией» и настаивает на введении дополнительных санкций против КНДР.

«Как только США заговорили о своих «независимых санкциях» против КНДР, то Южная Корея начала за ними повторять, — заявила Ким Ё Чжон. — Этот отвратительный поступок показывает, что Южная Корея верный пёс и марионетка США».

Сестра главы КНДР удивилась, почему жители Южной Кореи до сих пор пассивно наблюдают за «действиями правительства Юн Сок Ёля и других идиотов, которые продолжают создавать своими действиями опасную ситуацию».

«Если они думают, что смогут выбраться из нынешней кризисной ситуации с помощью санкций, то они и вправду полные идиоты, не умеющие жить в безопасности и комфорте», — приводит слова Ким Ё Чжон ЦТАК.

Она также добавила, что чем больше США и Южная Корея подливают масло в огонь, тем сильнее будет «враждебность и гнев» со стороны КНДР, и это станет «затягивающейся петлей на их шее».

Напомним, что 18 ноября КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-17» в сторону Японского моря. Сразу после этого южнокорейский лидер Юн Сок Ёль дал указания ввести в действие меры усиления расширенного сдерживания Пхеньяна, обговоренные с США, и подготовить новый пакет санкций.

22 ноября в МИД Южной Кореи сообщили о намерении ввести дополнительные санкции, поскольку Пхеньян продолжает «провокации».

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