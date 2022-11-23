МИД Южной Кореи пугает КНДР новыми санкциями в случае продолжения провокаций

Сеул, , 12:54 — REGNUM Правительство Южной Кореи может ввести дополнительные санкции в отношении КНДР, если Пхеньян продолжит свои провокационные действия. Об этом 22 ноября сообщило Yonhap News со ссылкой на представителя южнокорейского внешнеполитического ведомства Лим Су Сока.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, недружественные шаги, в том числе, проведение «седьмых ядерных испытаний», не останутся без ответа.

В настоящее время южнокорейские власти рассматривают вопрос о введении дополнительных санкций за незаконную деятельность в киберпространстве, а также в отношении лиц, причастных к ней.

«Провокации со стороны КНДР, нарушающие резолюции ООН, также станут поводом к принятию новых санкций», — сообщил Ли Су Сок.

В МИД Южной Кореи подчеркнули, что Сеул намерен поддерживать тесное сотрудничество с США и другими странами в рамках борьбы с деструктивной деятельностью Пхеньяна в интернет-пространстве.