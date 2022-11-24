Пхеньян, 24 ноября, 2022, 08:26 — ИА Регнум. Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, заместитель главы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон обрушилась с критикой на администрацию президента Южной Кореи за стремление ввести независимые санкции. Об этом передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР

Она раскритиковала Сеул за то, что Южная Корея назвала военные учения Пхеньяна «провокацией» и настаивает на введении дополнительных санкций против КНДР.

«Как только США заговорили о своих «независимых санкциях» против КНДР, то Южная Корея начала за ними повторять, — заявила Ким Ё Чжон. — Этот отвратительный поступок показывает, что Южная Корея — верный пёс и марионетка США».

Сестра главы КНДР удивилась, почему жители Южной Кореи до сих пор пассивно наблюдают за «действиями правительства Юн Сок Ёля и других идиотов, которые продолжают создавать своими действиями опасную ситуацию».

«Если они думают, что смогут выбраться из нынешней кризисной ситуации с помощью санкций, то они и вправду полные идиоты, не умеющие жить в безопасности и комфорте», — приводит слова Ким Ё Чжон ЦТАК.

Она также добавила, что чем больше США и Южная Корея подливают масло в огонь, тем сильнее будет «враждебность и гнев» со стороны КНДР и это станет «затягивающейся петлей на их шее».

Напомним, что 18 ноября КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-17» в сторону Японского моря. Сразу после этого южнокорейский лидер Юн Сок Ёль дал указания ввести в действие меры усиления расширенного сдерживания Пхеньяна, обговоренные с США, и подготовить новый пакет санкций.

22 ноября в МИД Южной Кореи сообщили о намерении ввести дополнительные санкции, поскольку Пхеньян продолжает «провокации».

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