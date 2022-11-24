Рогов заявил о важности контроля над ЗАЭС для безопасности левобережья Днепра

Мелитополь, , 08:30 — REGNUM Потеря Россией контроля над Запорожской АЭС (ЗАЭС) будет означать угрозу для безопасности Мелитополя и левобережной части Херсонской области, заявил 24 ноября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Энергодар Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, контроль над ЗАЭС определяет и то, как контролируется левобережье Днепра. Единственный действенный способ обеспечить безопасность станции и всего левобережья — отодвинуть линию боевого соприкосновения подальше от ЗАЭС так, чтобы удары киевской артиллерии не доставали до станции.

«Если противник благодаря контролю над ЗАЭС получит плацдарм, то под угрозой окажутся не только Энергодар, в черте которого находится станция, но и Мелитополь, вся Запорожская область и левобережная часть Херсонской области», — подчеркнул Рогов в беседе с ТАСС.

Он добавил, что не видит поводов для доверия Киеву даже при условии гарантий Запада.

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