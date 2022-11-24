Замнесека ООН назвала обстрел ЗАЭС «безрассудным и прискорбным»

Нью-Йорк, США, , 00:55 — REGNUM Обстрел Запорожской АЭС назвала вопиющим и призвала прекратить все военные действия вокруг станции заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло. Об этом 24 ноября сообщает РИА Новости.

Запорожская АЭС Ralf1969

Ди Карло выразила глубокую обеспокоенность в связи с ситуацией на ЗАЭС и назвала её обстрел в минувшие выходные «безрассудным и прискорбным».

Она указала, что МАГАТЭ всего пару часов назад сообщило о потере доступа станции к внешнему энергоснабжению и для её охлаждения и других функций используются дизельные генераторы.

«Все военные действия на станции и вокруг нее должны быть немедленно прекращены», — подчеркнула ДиКарло.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным МАГАТЭ, внешнее электроснабжение ЗАЭС пропало в 16:30 мск, в связи с чем автоматически подключились все 20 дизельных генераторов. В настоящий момент станция работает за счёт восьми генераторов, а 12 находятся в режиме ожидания.

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