Марин Ле Пен призвала власти Франции отказаться от поставок вооружений Киеву

Париж, , 02:27 — REGNUM Французские власти должны прекратить поставлять вооружения киевскому режиму, особенно гаубицы CEASAR, заявила лидер фракции крайне правой партии «Национальное объединение» в парламенте Франции Марин Ле Пен в эфире телеканала CNEWS.

Марин Ле Пен © ИА REGNUM

Она считает, что такая политика Парижа наносит ущерб внутренней безопасности республики и народу Франции. Ле Пен пояснила, что переданные Киеву тяжелые вооружения были отняты у французской армии, которая нуждается в таких средствах.

Лидер фракции полагает, что из-за подобных действий Франция не может вести войну так, как могла делать это раньше.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября министр обороны киевского режима Алексей Резников заявил, что Киев просит у Парижа французские зенитно-ракетные комплексы CROTALE («Кроталь»).

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