Киев, , 18:01 — REGNUM Киев ведет «интенсивные» переговоры с Парижем, настаивая на предоставлении ВСУ французских зенитно-ракетных комплексов ПВО CROTALE («Кроталь»), заявил 17 октября министр обороны киевского режима Алексей Резников на своей странице в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Экран радиолокатора ПВО Mil.ru

По его словам, 13 октября в Брюсселе уже было подписано межправительственное соглашение и создан фонд, из которого у французских производителей вооружений будет закупаться военная техника для ВСУ.

«Продолжается интенсивный диалог с французскими друзьями по ЗРК CROTALE («Кроталь»). Надеемся также на принятие решений по комплексам SAMP-T», — написал Резников.

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