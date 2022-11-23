Попытки изолировать Россию на международной арене провалились, заявили в Минобороны

Москва, , 15:52 — REGNUM Попытки изолировать Россию на международной арене провалились, заявил 23 ноября журналистам замглавы Минобороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

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По его словам, в 2022 году число стран мира, которые взаимодействуют с российским оборонным ведомством, превысило 100.

«Ярким примером отсутствия изоляции является проведенная в августе этого года Московская конференция по международной безопасности, которая собрала более 700 делегатов из 70 стран мира и шести международных организаций», — цитирует его ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Фомин заявил, что Соединенные Штаты ведут целенаправленную работу по дестабилизации ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

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