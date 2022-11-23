В Минобороны РФ заявили о взаимодействии с более чем 100 странами мира
Попытки изолировать Россию на международной арене провалились, заявили в Минобороны
Москва,
23 ноября 2022, 15:52 — REGNUM Попытки изолировать Россию на международной арене провалились, заявил 23 ноября журналистам замглавы Минобороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.
Флаг России
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По его словам, в 2022 году число стран мира, которые взаимодействуют с российским оборонным ведомством, превысило 100.
«Ярким примером отсутствия изоляции является проведенная в августе этого года Московская конференция по международной безопасности, которая собрала более 700 делегатов из 70 стран мира и шести международных организаций», — цитирует его ТАСС.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Фомин заявил, что Соединенные Штаты ведут целенаправленную работу по дестабилизации ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.