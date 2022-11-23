Минобороны РФ обвинило США в дестабилизации ситуации в АТР
Минобороны РФ: США ведут целенаправленную работу по дестабилизации ситуации в АТР
Москва,
23 ноября 2022, 15:28 — REGNUM Соединенные Штаты ведут целенаправленную работу по дестабилизации ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), заявил 23 ноября заместитель министра обороны России Александр Фомин.
Министерство обороны РФ
Дарья Антонова © ИА REGNUM
По его словам, на заседании «СМОА плюс» Вашингтон и ряд недружественных стран выступили с политизированными заявлениями по обстановке вокруг Тайваня, Мьянмы и Киева.
«Со своей стороны, мы предметно отвели все прозвучавшие в адрес нашей страны голословные обвинения, озвучили факты целенаправленной работы, проводимой США и их союзниками по дестабилизации ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — сказал Фомин журналистам по итогам Совещания министров обороны АСЕАН и партнеров по диалогу «СМОА плюс».
Он добавил, что подавляющее большинство участников совещания услышало позицию Москвы и с пониманием отнеслось к российской точке зрения.
История вопроса
Министерство обороны России образовано указом президента 16 марта 1992 года на базе бывших структур Вооружённых сил СССР. В задачи ведомства, относящегося к федеральному органу исполнительной власти, входит военная политика и осуществление государственного управления в области обороны страны.