Ереван, 23 ноября, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Сегодня, 23 ноября, президент России Владимир Путин прибыл в Ереван. Путин примет участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Kremlin.ru Владимир Путин

В ходе саммита ОДКБ будут обсуждаться ключевые направления взаимодействия, а также актуальные международные и региональные проблемы.

На саммит ОДКБ съехались президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и др.

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