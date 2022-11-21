Путин на сессии ОДКБ обсудит актуальные международные и региональные проблемы

Москва, , 15:40 — REGNUM Во время своего участия в сессии ОДКБ, которая состоится в Ереване 23 ноября, президент России Владимир Путин проведёт обсуждение ключевых направлений взаимодействия, а также актуальных международных и региональных проблем. Об этом 21 ноября сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Двадцать третьего ноября президент РФ Владимир Путин посетит Ереван для участия в очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Будут рассмотрены ключевые направления взаимодействия в рамках Организации, актуальные международные и региональные проблемы», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что также глава Российского государства проведёт встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября генсек ОДКБ Станислав Зась рассказал, что организация готовится к проведению сессии Совета коллективной безопасности (СКБ) в Ереване.