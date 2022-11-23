Пушилин подтвердил обмен пленными по формуле «35 на 35»
Глава ДНР подтвердил обмен пленными с Киевом по формуле «35 на 35»
Донецк,
23 ноября 2022, 14:25 — REGNUM Киев отпустил 35 военнопленных в обмен на такое же количество своих боевиков. Об этом врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил 23 ноября в своём телеграм-канале.
Пленные ВСУ
Иван Шилов (с) ИА REGNUM
Он уточнил, что в рамках обмена домой вернулись четверо защитников ДНР. Ещё два бойца вернулись в ЛНР. Киеву в основном передали военнослужащих ВСУ.
«Очередной обмен проходит сегодня с Киевом по формуле 35 на 35», — написал Пушилин.
Как сообщало ИА REGNUM, врио главы ЛНР Леонид Пасечник рассказал, что в плену у киевского режима остаются 640 защитников республики.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.