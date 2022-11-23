Пасечник: киевский режим удерживает в плену более 600 военнослужащих ЛНР

Луганск, , 09:47 — REGNUM Более 600 военнослужащих Луганской Народной Республики (ЛНР) предположительно захвачены в плен киевскими боевиками. Об этом врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил в опубликованном 23 ноября интервью «Известиям».

Глава ЛНР Леонид Пасечник kremlin.ru

По его словам, список предполагаемых пленных составлен по заявлениям родственников. Назвать их точное число пока невозможно.

«На данный момент это 640 заявлений», — уточнил Пасечник.

Он подчеркнул, что для освобождения каждого бойца делается всё возможное. Непрерывно формируются списки, которые передаются киевской стороне.

При этом Международный комитет Красного Креста уклоняется от предоставления списков военнопленных, которые содержатся на подконтрольной Киеву территории. Кроме того, «непоследовательная позиция» Киева затрудняет процесс обмена пленными.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ноябре Пасечник заявил о возвращении в ЛНР 35 военнослужащих, побывавших в плену.

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