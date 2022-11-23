Астана, 23 ноября, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Следующий раунд переговоров «астанинского» формата по урегулированию в Сирии пройдёт в России в первой половине 2023 года. Об этом договорились представители РФ, Турции и Ирана, говорится в заявлении трёх стран по итогам переговоров.

Kremlin.ru На трёхсторонней встрече глав государств – гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию. 14 февраля 2019 года, Сочи

«Договорились провести 20-ю международную встречу по Сирии в Астане в первой половине 2023 года», — отмечено в заявлении.

В итоговом заявлении трёхстороннего саммита, который прошёл 19 июля 2022 года, закреплена договорённость о проведении следующей встречи на высшем уровне на российской территории.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры в «астанинском» формате проходили с казахстанской столице 22–23 ноября. Девятнадцатый раунд консультаций прошёл с участием делегаций трёх стран-гарантов, а также представителей правительства и оппозиции Сирии и ООН.

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