Спецпредставитель президента РФ Лаврентьев заявил о дестабилизирующей роли войск США в Сирии

Астана, , 07:50 — REGNUM Войска США, которые незаконно находятся на территории Сирии, формируют нестабильную обстановку в этой республике, заявил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев в начале 19-го раунда переговоров по сирийскому урегулированию в Астане.

Армия США в Сирии Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, вывод американского воинского контингента из северо-востока страны, а также из 55-километровой зоны вокруг базы Эт-Танф, улучшит ситуацию на сирийской территории. Кроме того, Лаврентьев отметил, что российские власти будут взаимодействовать с Турцией и Ираном, чтобы курды приняли решение о его выводе войск США из курдских районов Сирии.

Спецпредставитель подчеркнул, что это «достаточно сложная задача». Вместе с тем Лаврентьев считает, что ее можно выполнить. Он также добавил, что Россия будет помогать наладить диалог между сирийским правительством и курдами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган обвинил США в снабжении курдских вооруженных формирований в Сирии оружием и боеприпасами.

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