СК России расследует факты очередных обстрелов ВСУ территорий Белгородской области и Донецка

Москва, , 11:07 — REGNUM Факты новый обстрелов боевиками преступного режима Киева территорий Белгородской области и Донецка расследуют следователи Следственного комитета России. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба СК РФ.

Эмблема СК РФ

Уточняется, что в результате обстрела боевиками ВСУ села Шебекино Белгородской области погибла мирная жительница. Также указывается, что при обстреле территории госпиталя для ветеранов войн, в котором проходят лечение люди пожилого возраста получило повреждения задние госпиталя и расположенный рядом газопровод.

Кроме того, отмечается, что при обстреле киевскими нацистами Верхнекальмиусского водохранилища в Донецкой Народной Республике (ДНР) осталась без электричества фильтровальная станция, а также при обстреле ВСУ Кировского района Донецка были ранены два человека.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в данный момент на территории Одесской области снова начались экстренные отключения электроснабжения.