В Одесской области вновь введены экстренные отключения электроэнергии
На территории Одесской области снова начаты экстренные отключения света
Одесса, Украина, 23 ноября, 2022, 11:03 — ИА Регнум. В данный момент на территории Одесской области снова начались экстренные отключения электроснабжения. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба местного отделения киевской энергетической компании ДТЭК.
«В регионе происходят экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют», — говорится в сообщении.
Также утверждается, что в данный момент энергетики компании совместно со специалистами НЭК «Укрэнерго» и сотрудниками экстренных служб проводят работы по «скорейшей стабилизации ситуации».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на Сахалине на базе СКБ САМИ открыли производственную линию беспилотных летательных аппаратов. В островном регионе планируют выпускать ежемесячно сотни дронов для боевых действий и тренировок.