Рогов заявил о подавлении огневых точек ВСУ для обстрела Энергодара и ЗАЭС

Мелитополь, , 11:06 — REGNUM Техника на позициях, с которых ВСУ обстреливали Энергодар и Запорожскую АЭС, уничтожена артиллерией союзных сил. Об этом сообщил 23 ноября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Работа реактивной артиллерии Mil.ru

Он пояснил, что огневые точки противника, с которых наносились удары по Энергодару и ЗАЭС, находились в городах Никополь и Марганец в Днепропетровской области.

«Надо понимать, что это не одна точка, они меняют позиции. В тот момент, когда туда прибыла техника ВСУ, она была накрыта», — сказал ТАСС Рогов.

Он не уточнил, какую технику, когда именно и в каком количестве уничтожили союзные силы.

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