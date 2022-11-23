Техника ВСУ уничтожена на позициях вблизи Энергодара и Запорожской АЭС
Рогов заявил о подавлении огневых точек ВСУ для обстрела Энергодара и ЗАЭС
Мелитополь,
23 ноября 2022, 11:06 — REGNUM Техника на позициях, с которых ВСУ обстреливали Энергодар и Запорожскую АЭС, уничтожена артиллерией союзных сил. Об этом сообщил 23 ноября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Работа реактивной артиллерии
Mil.ru
Он пояснил, что огневые точки противника, с которых наносились удары по Энергодару и ЗАЭС, находились в городах Никополь и Марганец в Днепропетровской области.
«Надо понимать, что это не одна точка, они меняют позиции. В тот момент, когда туда прибыла техника ВСУ, она была накрыта», — сказал ТАСС Рогов.
Он не уточнил, какую технику, когда именно и в каком количестве уничтожили союзные силы.
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История вопроса
С самого начала российской военной спецоперации на территории бывш. УССР киевские боевики пытаются захватить опасный стратегический объект - Запорожскую атомную электростанцию. При молчаливом одобрении западных кураторов стараются нанести как можно больший урон территории, попасть в систему охлаждения.
Систематические обстрелы ЗАЭС начались 18 июля 2022 года. ВСУ используют реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию, дроны. Только с применением беспилотников осуществлено уже более 10 атак. При этом преступный киевский режим неоднократно заявлял о том, что удары по станции наносятся Вооруженными силами России, а на территории АЭС размещается российское тяжелое вооружение, из которого ведется обстрел по объектам ВСУ.
По данным Минобороны РФ, специально к приезду в Одессу Генерального секретаря ООН Гутерреша ВСУ намерены инсценировать провокацию техногенной катастрофы на Запорожской АЭС, конечной целью которой является создание зоны отчуждения до 30 км, введение международных сил и иностранных наблюдателей на территорию ЗАЭС, а также обвинение Вооруженных сил России в ядерном терроризме.
При наихудшем сценарии развития радиационной аварии разнос радиоактивных веществ может составить сотни километров. Согласно прогнозу, радиоактивные вещества накроют Польшу, Германию, Словакию, Румынию, Молдавию.