Москва, , 09:14 — REGNUM Ёмкости с дистиллятами оказались повреждены в результате обстрелов Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщил 23 ноября советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.

Запорожская АЭС Ralf1969

Он рассказал, что боевики ВСУ повредили ёмкости с дистиллятами на Запорожской АЭС. Пик обстрелов станции был зафиксирован 19 и 20 ноября

Повреждённые ёмкости, уточнил советник, находятся между четвёртым и пятым энергоблоками.

По словам Карчаа, которые приводит ТАСС, в субботу, 19 ноября, в течение 25 минут выпустили 12 боеприпасов из орудий 155 калибра.

Как сообщало ИА REGNUM, в данный момент Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) работает по ситуации вокруг Запорожской АЭС с Москвой, Киевом и рядом стран Европы, в ней на данный момент есть продвижение, рассказал заместитель главы агентства, руководитель департамента ядерной энергии МАГАТЭ Михаил Чудаков.