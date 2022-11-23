Техника ВСУ уничтожена на позициях вблизи Энергодара и Запорожской АЭС
Рогов заявил о подавлении огневых точек ВСУ для обстрела Энергодара и ЗАЭС
Мелитополь, 23 ноября, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Техника на позициях, с которых ВСУ обстреливали Энергодар и Запорожскую АЭС, уничтожена артиллерией союзных сил. Об этом сообщил 23 ноября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Mil.ru
Работа реактивной артиллерии
Он пояснил, что огневые точки противника, с которых наносились удары по Энергодару и ЗАЭС, находились в городах Никополь и Марганец в Днепропетровской области.
«Надо понимать, что это не одна точка, они меняют позиции. В тот момент, когда туда прибыла техника ВСУ, она была накрыта», — сказал ТАСС Рогов.
Он не уточнил, какую технику, когда именно и в каком количестве уничтожили союзные силы.
Читайте также: При обстреле Запорожской АЭС повредили ёмкости с дистиллятами