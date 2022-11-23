Хабаровск, 23 ноября, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Региональный центр компетенций Хабаровского края (РЦК) успешно прошёл сертификацию Федерального центра компетенций по нацпроекту «Производительность труда». Сертификацию провела комиссия, в которую вошли представители Министерства экономического развития РФ, руководители РЦК из других регионов. Сертификация позволит повысить качество проектов, реализуемых на предприятиях региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Пресс-центр РЦК Реализация нацпроекта «Производительность труда»

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РКЦ создан в июне 2021 года для реализации национального проекта «Производительность труда». С этого момента оптимизацию под контролем РЦК уже прошли четыре предприятия края, пять проектов находятся в работе.

В ноябре сертификация проводилась в два этапа — дистанционно и очно. На очном проверялось достижение целевых показателей предприятиями-участниками нацпроекта, оценивался уровень развития производственной системы предприятий, а также организации работы «Фабрики процессов», работ по обучению и достижению целевых показателей нацпроекта.

Комиссия побывала на племенном птицеводческом заводе «Хабаровский», где специалисты центра повышали выработку на складе сортировки и переработки продукции. Итогом стало повышение выработки на 15,2%, сокращение времени протекания процесса на 20%, простоев — на 30%. Брак продукции удалось снизить на 4,1%, а экономический эффект от реализации проекта составил 3,7 млн рублей.

«По завершению реализации проекта хочется отметить высокий уровень взаимодействия с рабочей группой, заинтересованность во внедрении инструментов бережливого производства и дальнейших улучшениях. Реальные физические изменения в результате реализации проекта позволят и в дальнейшем получать положительные эффекты», — отметил эксперт ФЦК, руководитель проекта отдела по работе с РЦК Вячеслав Тихомиров.

Вторым предприятием для сертификации стала компания «Мясооптторг», где специализируются на выпуске мяса и мясопродуктов, колбасных изделий, деликатесов и копченостей. Предприятие ставит цель — оптимизировать производственные процессы, которые положительно скажутся на себестоимости продукции. В планах — увеличить выработку в цехе по производству колбасной продукции на 53%, на 19% снизить время протекания процесса и до 10% увеличить скорость оборачиваемости запасов.

«По итогам сертификации комиссия выдала заключение о соответствии Регионального центра компетенций в сфере производительности труда установленным требованиям. Были даны рекомендации по совершенствованию деятельности регионального центра компетенций. Производительности труда — один из «китов» обеспечения опережающих темпов экономического развития территории», — добавил Вячеслав Тихомиров.

Как сообщало ИА REGNUM, ведущие кубанские животноводческие предприятия Кубани, благодаря национальному проекту «Производительность труда», повышают выработку и внедряют бережливые технологии.