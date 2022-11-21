Краснодар, , 14:09 — REGNUM Ведущие кубанские животноводческие предприятия Кубани, благодаря национальному проекту «Производительность труда», повышают выработку и внедряют бережливые технологии.

Корова Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Сотрудники предприятия «Русь», к примеру, на протяжении полугода оптимизировали процесс производства молока. Доля данного потока в общей выручке предприятия составляет 16%. В результате удалось добиться снижения времени почти на 30 минут, запасов на 12%, увеличения среднего надоя молока с одной коровы на 18%, а общую выработку в потоке увеличить на 11%.

Агрофирма занимается животноводством. Предприятие имеет 4 тыс. голов крупного рогатого скота молочного и мясного направлений, а также более 11 тыс. га сельхозземель.

«Мы реализовали только первую часть нашего проекта и обучили бережливым технологиям 27 сотрудников. В дальнейшем они уже имеют возможность применить свои знания и оптимизировать процессы на другом производственном участке, тиражируя наш совместный опыт», — отметил руководитель проекта ФЦК Андрей Сайдаков.

«МПП Южное» специализируется на производстве охлажденного и замороженного мяса свинины и субпродуктов. В 2021 году мясокомбинат произвел 36 тыс. тонн продукции. География поставок предприятия — от Калининграда до Дальнего Востока. В Краснодарском крае оптово-розничная торговля охватывает около 40% мясного рынка. Благодаря технологиям бережливого производства, мясокомбинат на 30% повысил выработку: коллектив работал над оптимизацией процесса разделки свиней.

Результатов добились за счет введения адресного хранения, исключения дублирующих операций, излишнего перемещения сырья, готовой продукции в цеху и персонала.

Удалось сократить рабочий день сотрудников почти на полтора часа с сохранением заработной платы. На предприятии введены дополнительные производственные мощности, которые необходимы для наращивания объемов в условиях импортозамещения и освоения новых рынков.

«Сохранить долю на высококонкурентном рынке или занять новые ниши можно только за счет снижения себестоимости продукции, повышая эффективность производства. ФЦК уже помог более тридцати компаниям мясоперерабатывающей отрасли. За полгода работы с нами время протекания процесса на пилотных производственных линиях в среднем снижается в два раза, при этом загрузка оборудования и персонала вырастает в среднем с 50 до 85 процентов», — отметил генеральный директор Федерального центра компетенций (ФЦК) Николай Соломон.

Напомним, на федеральном форуме «Производительность 360» Краснодарский край стал лидером рейтинга по производительности труда среди регионов страны.

Как сообщало ИА REGNUM, национальный проект «Производительность труда» должен обеспечить 5%-ный ежегодный прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики.

Его участниками стали 220 кубанских предприятий. Для них предусмотрели различные виды господдержки: льготные займы Регионального фонда развития промышленности, «обнуление» налога на имущество, инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль до 90%, субсидии с повышающим коэффициентом, бесплатные образовательные программы.