Премьера Эстонии беспокоит отказ Венгрии поддерживать санкции против России

Таллин, , 15:58 — REGNUM Заявления венгерских властей о том, что санкции против России спровоцировали рост цен на энергоносители в Европе, беспокоит руководство Эстонии. Об этом эстонский премьер-министр Кая Каллас заявила в ходе выступления в парламенте с докладом о политике ЕС.

Кая Каллас (сс) European Parliament

Она отметила, что до недавнего времени Венгрия поддерживала введение антироссийских санкций и соглашалась с ними. Однако теперь беспокойство вызывают «рекламные кампании» Будапешта.

«Из них следует, будто вся эта инфляция, цены на энергоносители вызваны антироссийскими санкциями. Нет, это не вызвано санкциями, это вызвано войной», — приводит слова Каллас пресс-служба правительства.

Проблема заключается в том, добавила она, что у некоторых балканских стран сложились очень тесные отношения с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал политику санкций прологом к войне. Будапешт стремится избежать общеевропейской рецессии, заявил он.

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