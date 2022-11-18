Будапешт, , 11:30 — REGNUM Политика антироссийских санкций Евросоюза подталкивает сообщество к войне с Россией. Об этом 18 ноября заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

Виктор Орбан Официальное интернет-представительство президента России

Как отметила глава венгерского правительства, для разрешения конфликта на территории б. УССР необходимы переговоры, а не введение санкций.

«Санкционная политика — это шаг к войне», — сказал он, отметив, что вмешивающийся в конфликт с помощью санкций «становится на позицию той или иной стороны и делает шаг к войне».

При этом Орбан подчеркнул, что для разрешения ситуации на территории б. УССР нужно прекращение огня и начало мирных переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что принятие решения о признании обхода санкций в Совете Евросоюза преступлением тормозится Польшей, в данный момент рассматривающей соответствующий внутренний закон.