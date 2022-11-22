Белград, 22 ноября, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич готов и дальше продолжать вести диалог с Приштиной. В этом он заверил в ходе встречи с министром иностранных дел и главой минобороны Италии. Об этом 22 ноября на пресс-конференции в посольстве Италии в Белграде сообщил глава итальянского внешнеполитического ведомства Антонио Таяни.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

«Мы получили от Вучича подтверждение его желания продолжать идти по пути диалога и готовности, как это уже было продемонстрировано вчера Боррелю», ― отметил глава МИД Италии, слова которого приводит РИА Новости.

Он также выразил надежду на снижение политической напряжённости, а «также напряжённости на полицейском и на военном уровне».

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Как сообщало ИА REGNUM, очередной раунд переговоров на высшем уровне между Сербией и Косово прошёл в Брюсселе 21 ноября. Сербский президент Александр Вучич заявил, что переговоры об отсрочке спорных мер косовоалбанских властей прошли безрезультатно, за этим последует «нелёгкий предстоящий период».

Напомним, косовоалбанские власти требуют от местных сербов перерегистрировать все автомобили с номерными знаками, выданными властями Сербии, которые стали в Косово нелегальными с 1 ноября, на «легальные номера Косово». Добавим, что с 21 ноября за их использование будет полагаться штраф.

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