Госдепартамент США разочарован, что Сербия и Косово не пришли к соглашению

Вашингтон, , 10:09 — REGNUM Госдепартамент США выразил разочарование из-за итогов переговоров Белграда и Приштины с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем по урегулированию напряжённости в Косово. Об этом говорится в опубликованном заявлении Госдепа.

Госдепартамент США Иван Шилов © ИА REGNUM

«США разочарованы тем, что лидеры Косово и Сербии сегодня не смогли договориться с высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем о разрешении текущего кризиса в Косово», — сообщили в американском внешнеполитическом ведомстве.

В Госдепартаменте призвали Белград и Приштину немедленно предпринять шаги для снижения напряжённости и пойти на уступки, чтобы достичь «справедливого компромисса». Им также рекомендовано не совершать провокационных действий и конструктивно подходить к разрешению ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, новый раунд переговоров на высшем уровне между Сербией и Косово прошёл в Брюсселе 21 ноября. Сербский президент Александр Вучич заявил, что переговоры об отсрочке спорных мер косовоалбанских властей прошли безрезультатно, за этим последует «нелёгкий предстоящий период».

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