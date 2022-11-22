Москва, 22 ноября, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Киевский режим во главе Зеленским продолжает пытаться организовать штурм Запорожской АЭС (ЗАЭС). О этом сегодня, 22 ноября, заявил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в эфире телеканала «Россия-1».

Министерство обороны России Удары ВСУ по Запорожской АЭС

По его словам, Киев не просто рассматривает возможность атаковать ЗАЭС, а готовит этот штурм. Эта угроза наступления на ЗАЭС постоянна. Военные ВСУ предпринимают попытки десантирования.

«Попытки вербовки внутри коллектива ЗАЭС исчерпались, теперь они начали засылать агентов через подрядные организации У одного из пойманных агентов нашли планшет с видеозаписями, данные они отправляют в Киев», — пояснил Карчаа.

ИА REGNUM ранее сообщало, никто из сотрудников Росэнергоатома, которые находились в обстрелянном ВСУ Энергодаре, не пострадал, заявлял советник генерального директора Росэнергоатома Ренат Карчаа.

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