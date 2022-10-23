Москва, , 19:32 — REGNUM Никто из сотрудников Росэнергоатома, которые находились в обстрелянном ВСУ гостевом доме в Энергодаре, не пострадал. Об этом 23 октября заявил советник генерального директора Росэнергоатома Ренат Карчаа.

«В гостевом доме, кроме персонала, никто не проживал. Никто не пострадал. По счастливой случайности сотрудники находились частично на первом этаже, частично — в подвальном помещении. В результате удара третьего и второго этажа практически нет», — сказал он ТАСС.

По его словам, киевские каратели применили для обстрела гаубицы М777.

Как сообщало ИА REGNUM, Следственный комитет России расследует факты обстрела со стороны карателей ВСУ гостиницы в Энергодаре Запорожской области.

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