Москва, 23 октября 2022, 19:32 — REGNUM Никто из сотрудников Росэнергоатома, которые находились в обстрелянном ВСУ гостевом доме в Энергодаре, не пострадал. Об этом 23 октября заявил советник генерального директора Росэнергоатома Ренат Карчаа.
По его словам, киевские каратели применили для обстрела гаубицы М777.
Как сообщало ИА REGNUM, Следственный комитет России расследует факты обстрела со стороны карателей ВСУ гостиницы в Энергодаре Запорожской области.
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