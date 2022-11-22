* талибами — запрещённая в России организация

Более десяти человек ранены в ходе столкновений талибов* и пакистанских пограничников

Исламабад, , 12:55 — REGNUM Талибы* ― организация, деятельность которой запрещена в РФ

Афганистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Официальные источники Пакистана сообщают, что в ходе столкновений между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и пограничниками погиб пакистанский солдат и ещё 13 получили ранения.

Среди раненых восемь пакистанских пограничников, женщина и четверо детей.

Телеканал Afghanistan International получил фотографии и новые подробности конфликта. На снимках виден разрушенный жилой дом и момент перевязки нескольких пакистанских пограничников.

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Хотя официальные источники сообщают об установлении перемирия между сторонами, местные жители покинули свои дома по обе стороны границы и «уезжают в безопасные районы».

В Afghanistan International также попало видео, на котором снята встреча между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и пакистанскими военными. Она состоялась в Караме, где обсуждалось обеспечение режима прекращения огня на границе.

19 ноября талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщили о столкновениях с пакистанскими пограничниками в уезде Данд-ва-Патан афганской провинции Пактия.

Представитель губернатора Пактии сообщил Afghanistan International, что бой вспыхнул, когда пакистанские пограничники открыли огонь по афганским гражданам, ожидавшим пересечения границы.