* Талибы — запрещённая в России организация

Переговоры между талибами* и Исламабадом о прекращении конфликта не дали результатов

Гардез, Афганистан, , 12:45 — REGNUM Талибы* ― организация, деятельность которой запрещена в РФ

Афганистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Переговоры между местными властями талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и пакистанской стороной о прекращении столкновений в приграничных районах уезда Данд-ва-Патан афганской провинции Пактия на востоке Афганистана завершились безрезультатно, стороны так и не смогли прийти к соглашению. Об этом сообщает региональный офис информационного агентства «Тасним».

Переговоры велись на погранпереходе Харлас, расположенном на границе пакистанского региона «Агентство Куррам» и афганского уезда Данд-ва-Патан.

По данным местных источников, в переговорах участвовал губернатор талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Пактия, и хотя ряд афганских СМИ, в том числе TOLO News, сообщали о присутствии муллы Фазиля Мазлума, заместителя министра обороны правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), точных данных о его участии пока нет.

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Один из племенных старейшин региона с пакистанской стороны так сказал о содержании этих переговоров: «Переговоры были долгими. Они (талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)) предложили то, что было неприемлемо для нашего народа, потому что наши требования законные. Мы сказали им, что они строят дорогу на нашей земле и потребовали прекратить строительство, но они отказались. Поэтому война может продолжаться».

Жители пакистанского региона «Агентство Куррам» утверждают, что сотни гектаров их земли остались на афганской стороне после установки колючей проволоки вдоль «линии Дюранда», но официальные лица талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опровергают это утверждение.

В 2017 году правительство Пакистана начало устанавливать колючую проволоку вдоль «линии Дюрана», чтобы обеспечить свою безопасность, против чего выступило предыдущее правительство Афганистана.

Пока официальные лица МИД и министерства обороны правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ничего не сказали о переговорах. При этом ранее Забиулла Муджахид объявил о назначении людей с обеих сторон для ведения переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, пограничные столкновения в провинции Пактия начались три дня назад с нападения жителей «Агентства Куррам», а затем талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и пакистанские военные обстреляли позиции друг друга, применив лёгкое и тяжёлое оружие.

Ряд жителей Данд-ва-Патана заявил, что в результате обстрела было убито несколько талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и водитель, ещё несколько человек получили ранения.

Сотрудники службы безопасности «Агентства Куррам» сообщили радио «Машал», что в результате обстрела талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) один пакистанский солдат был убит, а восемь солдат и четверо мирных жителей получили ранения.

С началом конфликта был закрыт погранпереход Харлас, являющийся основным торговым путём между юго-восточным Афганистаном и Пакистаном. Об этом радио «Машал» сообщил член муниципального совета Харласа Саид Асгар Хусейн.

«Из-за закрытия границы нанесён большой ущерб. Много товаров застряло на границе: уголь, рис, сухофрукты, свежие фрукты и многое другое», ― добавил он.