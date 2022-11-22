NAI: при талибах* 50% телестанций в Афганистане закрылись из-за экономических проблем

Кабул, , 11:41 — REGNUM Талибы* ― организация, деятельность которой запрещена в РФ

СМИ ИА REGNUM

Большинство визуальных СМИ в Афганистане сталкиваются с экономическими проблемами.

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По сообщению информационного агентства «Шафакна», организация по поддержке свободных СМИ Афганистана (NAI), опубликовала заявление по случаю Всемирного дня телевидения, в котором сообщила, что год и три месяца пребывания талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) у власти 50% телестанций в стране закрылись из-за экономических проблем.

Источник добавляет, что за этот период в Афганистане прекратили работу 48% радиостанций и все печатные СМИ.

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Прекращение финансовой поддержки средств массовой информации и сокращение рекламных объявлений считаются одной из главных причин экономических проблем СМИ в стране.