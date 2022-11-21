Талибы* продолжают жестоко подавлять свободу слова в Афганистане

Кабул, , 15:33 — REGNUM Когда в 2021 году талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, сотни журналистов и работников СМИ были вынуждены покинуть страну. За последние 15 месяцев талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ввели обширные ограничения на свободу слова и средства массовой информации. СМИ были ограничены в публикациях, вещании и доступе к информации. Удушающая атмосфера и цензура также создали серьёзные проблемы.

СМИ Kremlin.ru

Как результат, Коалиция за свободу СМИ аннулировала членство Афганистана. Организация объявила, что ситуация со свободой СМИ в Афганистане не соответствует международным обязательствам, и по этой причине Афганистан больше не является её членом. Ряд журналистов, выражая озабоченность прекращением членства Афганистана в коалиции, заявляют, что ограничения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должны быть сняты. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Коалиция за свободу СМИ объявила об исключении Афганистана из состава организации 18 ноября. В этой организации совместно председательствуют Канада и Нидерланды.

«Для коалиции ясно, что ситуация со свободой СМИ в Афганистане, к сожалению, больше не соответствует международных обязательствам», ― говорится в опубликованном сопредседателями заявлении.

Они подчеркнули, что нынешнее положение СМИ в Афганистане вызывает у них серьёзную озабоченность, и коалиция продолжит внимательно следить за ситуацией со свободой прессы в Афганистане.

Коалиция также заявила, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ввели серьёзные ограничения на свободу СМИ с момента прихода к власти. По её данным, радикалы поставили под угрозу безопасность и благополучие журналистов и работников средств массовой информации. Продолжающиеся преследования, нападения и аресты журналистов, и массовые увольнения женщин привели к быстрой потере независимости СМИ и поставили под угрозу жизнь журналистов. Это заставило большое количество журналистов покинуть Афганистан и искать убежища в других странах.

Ограничения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на СМИ

Придя к власти, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ввели многочисленные ограничения в отношении СМИ. На первом этапе они приказали представителям прессы не публиковать новости, репортажи и аналитические материалы, критикующие их режим. Кроме того, они приказали СМИ включить в свою контент-группу людей из разведки и министерства информации и культуры.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запретили СМИ транслировать зарубежные сериалы, музыку и коммерческую рекламу, содержащие изображения женщин. Радикалы ввели ограничения на появление женщин-журналисток и ведущих в визуальных СМИ. Согласно этому ограничению, ни одна женщина не должна вести политические и социальные программы без хиджаба, требуемого талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Помимо введения ограничений на внешний вид ведущих, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также вмешивались в способы ведения репортажей и искажали свободный поток информации. Руководство движения приказало, чтобы женщины-дикторы на телевидении полностью закрывали лица. Эта акция талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была встречена широкой внутренней и внешней реакцией, но не повлияла на решение радикалов.

В продолжение ограничений СМИ, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заблокировала сайты газеты «8 Собх» и «Завия Медиа». Акция подверглась критике со стороны правозащитников организаций и организаций, поддерживающих СМИ, и была квалифицирована как «подавление свободы слова» в Афганистане.

Запрет Silsor

Реакция журналистов

Ряд афганских журналистов в ответ на отмену членства Афганистана во Всемирной коалиции за свободу СМИ выражают обеспокоенность продолжающимся подавлением средств массовой информации и удушением медиасреды в стране. Они заявляют, что исключение Афганистана показывает плачевное положение СМИ в стране и указывает на то, что свобода информации сталкивается с большими проблемами.

Мехр Азар (псевдоним) ― одна из журналисток, уехавших в Пакистан после захвата страны талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В интервью газете «8 Собх» она сказала: «Аннулирование членства показывает, что Афганистан не может быть членом организации, когда свобода СМИ жестко ограничивается талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ)». По её словам, радикалы уже более года демонстрируют, что они не придерживаются ни одной из глобальных ценностей и продолжают применять свои «средневековые» ограничения.

Мехр Азар считает, что ситуация со свободой слова в Афганистане «катастрофическая». Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) жёстко контролируют деятельность всех свободных и независимых СМИ, а работа по сбору информации стала похожа на деятельность «секретных служб». Она подчёркивает, что в настоящее время СМИ ограничены в доступе к информации под контролем спецслужб «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и эта ситуация является «катастрофой» для афганского медиасообщества. В то же время она хвалит работу свободных СМИ, которые по-прежнему действуют беспристрастно и независимо, несмотря на давление и угрозы, и подчёркивает, что эти СМИ следует поддерживать.

Шамс (псевдоним) ― один из репортёров на севере Афганистана. В интервью газете «8 Собх» он сказал: «Информационная ситуация находится в состоянии стагнации уже более года, с тех пор как к власти пришли талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Цензура достигла своего пика. Все новости, которые публикуются, однобоки. Ни одно СМИ не может публиковать критические новости, а мы живем в обществе, где много негативных новостей. Подход СМИ изменился за последний год. В настоящее время они находятся в состоянии стагнации, и мы наблюдаем закрытие многих СМИ. Многие работники средств массовой информации потеряли работу и занялись физическим трудом. Многие эмигрировали за рубеж и сталкиваются со многими проблемами и вызовами».

Он назвал прискорбной новостью исключение Афганистана из Всемирной коалиции за свободу СМИ и подчеркивает, что это отражает «постепенную смерть» СМИ. По его словам, свобода слова в настоящее время не имеет никакого значения в Афганистане, находящемся под властью талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

СМИ Job-pressa.ru

Гулям Хусейн Ильхам, независимый репортёр, сказал: «Это печальная новость. Это логическое решение, которое отражает горькую действительность: как далеко мы отошли от критериев и условий членства в этой коалиции. В настоящее время у нас в Афганистане не только нет ничего, что называется свободой слова и свободой СМИ, но и ни один журналист или работник СМИ в этой стране не застрахован от бед. Институты, защищающие СМИ в Афганистане, неэффективны и в основном стали наблюдателями или соучастниками принятия решений».

Центр афганских журналистов заявил, что с тех пор, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили власть в Афганистане, среда СМИ в стране значительно ухудшилась. По его данным, за прошедший год с небольшим было зарегистрировано 245 случаев насилия со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в отношении журналистов и работников СМИ: задержания, угрозы, запугивание, ранения и убийства.

Ранее «Репортёры без границ» сообщили, что после прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прекратили свою работу 219 СМИ. По данным организации, из 547 активных в 2021 году СМИ только 328 продолжают работать при талибах (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Оценка Международной федерации журналистов и Национального союза журналистов Афганистана показывает, что после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) контроль над страной, деятельность 318 СМИ была остановлена, а около трёх тысяч журналистов потеряли работу. Большинство их них ― женщины.

Не так давно Миссия ООН по содействию Афганистану (UNAMA) также заявила, что насилие в отношении журналистов возросло беспрецедентным образом. Организация заявила, что за последний год она зафиксировала более 200 случаев нарушения прав человека в отношении журналистов.

Напомним, коалиция за свободу СМИ (MFC) была создана в июле 2019 года и на сегодняшний день её членами являются более 50 стран. Афганистан стал членом коалиции в январе 2020 года. Предыдущее правительство пообещало организации, что оно будет уважать свободу слова и поддерживать работу СМИ и не будет вмешиваться в их деятельность. Но после того, как власть перешла к талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), они просто стали игнорировать свободу слова. Однако Коалиция за свободу СМИ решила отменить членство Афганистана только после года и трёх месяцев правления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).