Нью-Йорк, США, , 13:51 — REGNUM В Twitter-аккаунте американской газеты The New York Times читатели обсудили кадры казни российских солдат, взятых ВСУ в плен под Макеевкой в ЛНР. Подборку мнений опубликовало 21 ноября РИА Новости.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Многие комментаторы уверены, что произошедшее не следует называть «самообороной».

«Какая самооборона??? Когда все лежат лицом вниз на земле», — написал ttravel07. Он считает, что речь идёт о военном преступлении.

«А что NYT думает о российском военнопленном, связанном прочными веревками и пищевой пленкой и заживо сожжённым [киевскими] нацистами? Самооборона?» — спросил пользователь.

Комментатор judgement kitten написал, что киевский режим совершал военные преступления задолго до ввода на территорию б. УССР российских войск.

John считает, что налоги американцев находятся «в деле».

Пользователь Andrew Napoli отметил, что хотя Киев совершил военное преступление, виновниками будут названы безоружные российские бойцы.

«[Киевский режим] и Запад давно вообразили, что всегда правы и не совершают преступлений, но это не так», — отметил он.