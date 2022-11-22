Джакарта, 22 ноября, 2022, 08:20 — ИА Регнум. Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии зафиксировало, что 103 человека погибли в результате сильного землетрясения на Яве, сообщает CNN Indonesia.

Zeml.info Землетрясение

«По данным на вторник, 22 ноября, погибли 103 человека. Большинство жителей погибли из-за падения обломков рухнувших зданий, когда произошло землетрясение», — заявил исполняющий обязанности главы отдела данных, информации и коммуникаций агентства по борьбе со стихийными бедствиями Абдул Мухари.

Целых 25 человек числятся пропавшими без вести. Поиски людей продолжаются. Число перемещенных жителей увеличилось до 7060 человек.

В Индонезии уточнили, что 377 человек получили ранения в регентстве Чианджур, один человек был ранен в регентстве Бандунг, 1 человек был серьезно ранен и 9 человек получили легкие ранения в регентстве Сукабуми, и 2 человека получили легкие травмы в регентстве Богор.

Что касается ущерба инфраструктуре, то было незначительно повреждено 3075 домов, 33 дома были повреждены умеренно, а 59 домов были серьезно повреждены.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования в связи со «смертоносным» землетрясением в Индонезии.

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