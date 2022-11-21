Макрон соболезнует Индонезии из-за «смертоносного» землетрясения
Президент Франции выразил соболезнования Индонезии из-за землетрясения
Париж, 21 ноября, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования в связи со «смертоносным» землетрясением в Индонезии. Об этом глава индонезийского государства написал в социальной сети Twitter.
Иван Шилов ИА REGNUM
Эммануэль Макрон
«Сегодня утром в Индонезии произошло землетрясение разрушительной и смертоносной силы. Глубокие соболезнования пострадавшим. Франция солидарна с вами», — написал Эммануэль Макрон в Twitter.
В Индонезии до 56 человек выросло число погибших из-за землетрясения магнитудой 5,6. Ранения получили 700 человек.
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