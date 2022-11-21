Медведев: санкции не способны сдержать развитие России и Кубы
Медведев заявил, что никакие санкции не способны сдержать развитие России и Кубы
Москва, 21 ноября, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Никакие ограничения не способны сдержать развитие России и Кубы, заявил 21 ноября зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем в Москве.
Россия и Куба
«Мир очень сложный. Наши страны находятся под бесконечным потоком санкций, ограничений. В этом смысле у нас есть чем обменяться в этом плане. Тот опыт, который накоплен Кубой в этом плане, носит бесценный характер», — заявил Медведев на встрече.
При этом никакие санкции не способны сдержать развитие двух стран, подчеркнул зампредседателя Совбеза РФ.
«Безусловно, мы и дальше продолжим наши добрые контакты. Будем обогащать экономические, образовательные и прочие связи между нашими странами», — добавил Медведев.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мигель Диас-Канель заявил, что Россия и Куба находятся в отличных двусторонних отношениях.
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