Москва, , 14:10 — REGNUM Россия и Куба находятся в отличных двусторонних отношениях. Об этом в ходе визита в студию RT на испанском языке заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель.

Мигель Диас-Канель Gov.spb.ru

«Я думаю, что у нас отличные отношения как с двусторонней точки зрения, так и с точки зрения политического строя», — сказал Диас-Канель.

По его словам, Россия и Куба стремятся к углублению торгово-экономических связей, поскольку обе стороны исходят из того, что это будут взаимовыгодные отношения.

Диас-Канель подчеркнул, что и Россия, и Куба находятся «в сложном положении», поскольку «обе страны под санкциями», и на них «оказывается международное давление».