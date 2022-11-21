Луганск, 21 ноября, 2022, 12:05 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа киевские боевики в ходе военных действий на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) потеряли убитыми свыше 30 человека личного состава. Об этом 21 ноября сообщает Народная милиция (НМ) ДНР в своём телеграм-канале.

Иван Шилов, ИА REGNUM Флаг ДНР

Уточняется, что военнослужащие ДНР вместе с военными Вооруженных Сил РФ за сутки уничтожили: две самоходные артиллерийские установки, два танка, семь единиц бронированной и автомобильной техники, а также четыре беспилотника.

«Потери в живой силе противника составили более 30 человек», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие 24 часа войска Луганской Народной Республики (ЛНР) уничтожили до 30 киевских боевиков.