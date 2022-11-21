Войска ЛНР за сутки уничтожили до 30 киевских боевиков
Луганск, 21 ноября, 2022, 11:55 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа войска Луганской Народной Республики (ЛНР) уничтожили до 30 киевских боевиков. Об этом 15 июля сообщил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко.
«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 30 человек личного состава», — приводит его слова пресс-служба НМ ЛНР в своём телеграм-канале.
Кроме того, Филипоненко добавил, что киевские боевики за это же время потеряли два бронетранспортёра, четыре беспилотника и 11 единиц автомобильной техники.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее американская газета The Washington Post написала, что страны Запада сталкиваются с трудностями из-за истощения оружейных арсеналов.