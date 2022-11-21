Луганск, 21 ноября, 2022, 11:55 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа войска Луганской Народной Республики (ЛНР) уничтожили до 30 киевских боевиков. Об этом 15 июля сообщил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко.

Цуканов М.В Флаг ЛНР

«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 30 человек личного состава», — приводит его слова пресс-служба НМ ЛНР в своём телеграм-канале.

Кроме того, Филипоненко добавил, что киевские боевики за это же время потеряли два бронетранспортёра, четыре беспилотника и 11 единиц автомобильной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американская газета The Washington Post написала, что страны Запада сталкиваются с трудностями из-за истощения оружейных арсеналов.