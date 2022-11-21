Вашингтон, 21 ноября, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 21 ноября сообщается на сайте лиги.

Nhl.com Евгений Малкин

Матч с «Чикаго Блэкхоукс» (5:3) стал для 36-летнего Малкина 1000-м в регулярных чемпионатах НХЛ. Он забросил одну шайбу и набрал 1166-е очко за карьеру в НХЛ, теперь на счету 452 шайбы и 714 результативных передач.

Второй звездой дня НХЛ назвала форварда женской сборной США Хилари Найт, которая забросила две шайбы и отдала одну голевую передачу в товарищеском матче против сборной Канады (4:2).

Третьей звездой дня признан 23-летний российский вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Даниил Тарасов, который отразил 47 из 50 бросков в матче против «Флориды Пантерз» (5:3).