Колумбус, США, , 08:58 — REGNUM «Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:3.

«Коламбус Блю Джекетс» (сс) Michael Miller

Российский нападающий «Коламбуса» провёл Егор Чинахов забросил шайбу. Также отличились форварды Кент Джонсон, Шон Курали, Джонни Годро и Бун Дженнер. Российский вратарь Даниил Тарасов отразил 47 бросков из 50.

В составе «Флориды» точными бросками отметились нападающие Мэттью Ткачук, Колин Уайт и защитник Аарон Экблад. Российский голкипер Сергей Бобровский отразил 18 бросков из 23.

На сегодняшний день «Коламбус» занимает 14-е место в Восточной конференции НХЛ, на счету команды 15 очков. «Флорида» идёт на 10-м месте в Восточной конференции с 20 очками.

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