Москва, 21 ноября, 2022, 08:18 — ИА Регнум. Торги по нефти 18 ноября завершились снижением. Нефть марки Brent подешевела на 2,48%, до $87,83, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

wilhei Баррель

Падение ускорилось на американской сессии на опасениях дальнейшего ухудшения ситуации с коронавирусом в Китае и повышения ставок в США.

Китай сообщил о росте числа заразившихся коронавирусом. Впервые с мая 2022 года от COVID-19 умер пациент. За последние сутки выявили 24 435 новых случаев заражения COVID-19.

Рост заболеваемости не позволяет надеяться, что в скором времени власти снимут все ограничения. Многие участники рынка рассчитывали на отмену ограничений и увеличение спроса на топливо со стороны крупнейшего импортера энергоносителей в мире.

Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард указал на возможность подъёма ставки ФРС в диапазон 5–7% для сдерживания инфляции, чем вызвал укрепление доллара и опасения относительно рецессии.

Сегодня, 21 ноября, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $86,81 за баррель. Поскольку продавцы смогли пройти поддержку $88, резко возросли риски падения котировок до $84,50 в рамках технических сигналов.

В качестве поддержки для нефтяного рынка выступает европейское эмбарго на импорт российской нефти, которое вступит в силу с 5 декабря. До введения эмбарго осталось 14 дней.

За это время цена может успеть сходить вниз и вернуться обратно. Восстановление цены и закрытие дня выше $90 за баррель отменит сигнал на продажу фьючерсов на нефть.

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