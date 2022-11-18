Москва, 18 ноября, 2022, 16:16 — ИА Регнум. Сегодня, 18 ноября, по состоянию на 14:00 по мск январский фьючерс на нефть марки Brent в моменте снижается на 0,50%, до $89,34 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUMаналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Erik Mclean Баррель нефти

«Стоимость нефти марки Brent 17 ноября завершила торги снижением сразу на 3,32%, на отметке $89,78 за баррель на фоне сообщений о новых вспышках коронавируса в Китае. Если еще в начале недели случаи заражения насчитывались десятками, то уже вчера тысячами.

На этом фоне власти поднебесной начали закрывать на локдауны жилые кварталы, а в дальнейшем можно ожидать также и остановку производств, что приведет к снижению потребления нефтепродуктов.

Сегодняшний краткосрочный рост котировок на открытии торгов скорее коррекционный, так как уровень в $90 за баррель обещали защищать представители стран ОПЕК+, поэтому трейдеры фиксировали прибыль на данном уровне.

Однако для защиты данного уровня странам участникам сделки ОПЕК+ придется снизить квоты на добычу черного золота, а сделать они это смогут не раньше своего заседания 2 декабря.

Поэтому на протяжении ближайших двух недель вполне можно ожидать дальнейшего снижения котировок черного золота в район $86-87 за баррель, так как фактор вероятного замедления китайской экономики будет оказывать долгосрочное давление на котировки «черного золота», — полагает эксперт.

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