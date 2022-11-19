Лондон, 19 ноября, 2022, 20:35 — ИА Регнум. Жители Британии назвали встречу премьер-министра Риши Сунака с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Киеве «финансовой махинацией», которая направлена на кражу денег налогоплательщиков.

Марина Захарова ИА REGNUM Лондон. Великобритания

Так, читатели британской газеты Daily Mail оставили соответствующие комментарии под статьей, которая опубликована 19 ноября.

«Я, как и многие британцы, не согласен с тем, что говорит Сунак. Мы знаем всю правду про отмывание денег», — написал пользователь Ciebie.

«Дома — сокращение расходов и высокие налоги, а в Киеве тем временем отмываются миллиарды, мы это уже проходили. Другой лидер — старая схема», — поддержал читатель phil.

«Для британских налогоплательщиков впереди еще больше жертв — более высокие счета за электроэнергию и более высокие налоги — и всё это для поддержки его превосходительства Зеленского», — читатель с ником H Holton.

Как сообщало ИА REGNUM, после переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Киеве Сунак сообщил, что Лондон в ближайшее время передаст киевскому режиму 125 зенитных орудий, которые помогут ВСУ вести борьбу с дронами.

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