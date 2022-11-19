Киев, , 17:45 — REGNUM Великобритания в ближайшее время передаст киевскому режиму 125 зенитных орудий, которые помогут ВСУ вести борьбу с дронами. Об этом 19 ноября после переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским сообщил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, слова которого приводит его канцелярия.

Риши Сунак Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, Лондон также передаст Киеву радары и оборудование для борьбы с беспилотниками. Кроме того, отметил Сунак, Великобритания планирует нарастить объемы гумпомощи Киеву в преддверии зимы.

Как передавало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Британии Риши Сунак пообещал разобраться в произошедшем в Польше инциденте.