Москва,
18 ноября 2022, 13:30 — REGNUM Сегодня, 18 ноября, по состоянию на 12.45 по мск январский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,31%, до $90,06 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.
«Нефть также оказалась под давлением на фоне планов ФРС США продолжить ужесточение монетарной политики. Кроме того, заражения коронавирусом в Китае достигли семимесячного максимума.
Это породило опасения нового ужесточения эпидемических ограничений и снижения экономической активности. Но район поддержки $90 за баррель показал свою силу, всерьез пробить его вниз котировкам не удалось.
В то же время факторы, которые говорят в пользу дефицита нефти, сейчас преобладают, в частности, ОПЕК+ твердо настроена сокращать добычу для удержания цен.
Так что сейчас вероятно движение к верхней границе коридора $90-95 за баррель», — полагает эксперт.
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