Минобороны России: попытки атак ВСУ на купянском направлении сорваны

Москва, , 13:41 — REGNUM Киевские боевики безуспешно попытались атаковать позиции российских военных на купянском направлении. Об этом 18 ноября в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Он уточнил, что попытки атак ВСУ были сорваны в результате огневого поражения российской артиллерией и тяжёлыми огнемётными системами.

«На купянском направлении […] сорваны попытки противника атаковать двумя ротными тактическими группами в направлении населённых пунктов Ягодное Харьковской области и Куземовка Луганской Народной Республики», ― добавил представитель оборонного ведомства.

В итоге были уничтожены более 50 военных киевского режима, два танка и пять бронеавтомобилей.

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Как сообщало ИА REGNUMИА REGNUM, 16 ноября войска ВСУ безуспешно пытались остановить контратаками продвижение войск Вооружённых сил России на донецком направлении. По информации Минобороны России, киевские боевики были остановлены ударами российской артиллерии и решительными действиями штурмовых групп в районе четырёх населенных пунктов в ДНР.

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