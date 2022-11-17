Москва,
17 ноября 2022, 15:43 — REGNUM Вооруженные силы России упреждающим огнем предотвратили попытку ВСУ атаковать в направлении Новоселовского в Луганской Народной Республике, сообщили 17 ноября в Министерстве обороны РФ.
Военная операция
Иван Шилов © ИА REGNUM
«На купянском направлении в результате упреждающего огневого поражения района сосредоточения живой силы ВСУ предотвращена попытка противника атаковать позиции российских войск в направлении населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республике», — сообщили в российском оборонном ведомстве.
Отмечается, что были уничтожены до 20 боевиков и два бронеавтомобиля ВСУ.