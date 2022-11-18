Москва, , 08:10 — REGNUM По итогам дня 17 ноября нефть марки Brent подешевела на 2,82%, до $90,06, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Баррель нефти olle svensson

Покупатели отступили к поддержке на фоне укрепления доллара и ухудшения ситуации с коронавирусными ограничениями в Китае. Китай по-прежнему вводит карантины в целых регионах, чтобы сдержать рост случаев заражения.

Американский доллар подрос на данных по розничным продажам и заявлениях президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда.

Он заявил, что центральный банк должен продолжать повышение процентных ставок, пока ее текущий уровень не ограничивает экономическую активность.

Инвесторы расценили, что ЦБ может еще раз поднять ставку на 75 б. п. на заседании 14 декабря.

Сегодня, 18 ноября, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $90,53. Покупатели пытаются защитить уровень $90 за баррель.

Его защита нужна уже для защиты ключевой поддержки на отметке $88. Сопротивление находится выше $91,70.

Экономический календарь на сегодня пустой. Направление цены будет определяться динамикой индекса доллара.

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