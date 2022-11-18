Москва, 18 ноября, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Сегодня, 18 ноября, по состоянию на 12.45 по мск январский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,31%, до $90,06 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

Pixabay.com Добыча нефти

«Нефть также оказалась под давлением на фоне планов ФРС США продолжить ужесточение монетарной политики. Кроме того, заражения коронавирусом в Китае достигли семимесячного максимума.

Это породило опасения нового ужесточения эпидемических ограничений и снижения экономической активности. Но район поддержки $ 90 за баррель показал свою силу, всерьез пробить его вниз котировкам не удалось.

В то же время факторы, которые говорят в пользу дефицита нефти, сейчас преобладают, в частности, ОПЕК+ твердо настроена сокращать добычу для удержания цен.

Так что сейчас вероятно движение к верхней границе коридора $90-95 за баррель», — полагает эксперт.

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